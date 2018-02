Calcio: Coverciano, il 24/2 'Open day"

FIRENZE, 15 FEB - Il prossimo 24 febbraio il Centro tecnico di Coverciano aprirà i cancelli ai tifosi per mostrarsi come mai è stato fatto prima. L'apertura sarà il preludio al 60/o compleanno in programma il 6 novembre. Nel programma per il sessantesimo del centro tecnico spazio anche per la memoria, con la cerimonia di intitolazione di due campi ai commissari tecnici campioni del mondo, Vittorio Pozzo ed Enzo Bearzot, e un altro all'ex presidente del Comitato regionale toscana della Lega nazionale dilettanti Fabio Bresci. Ad Azeglio Vicini sarà invece intitolata un'aula corsi del centro. Alla presentazione dell'iniziativa presenti anche l'assessore allo Sport di Firenze Andrea Vannucci, il presidente del Museo del calcio di Coverciano Fino Fini. L'Open day - accesso previa registrazione attraverso il sito della Figc - sarà un'occasione non solo per visitare i campi e le aule, ma anche per ascoltare direttamente dai docenti della scuola allenatori alcune lezioni di tattica calcistica.