Cairo "Juve fa paura ma ce la giochiamo"

TORINO, 15 FEB - "La Juventus? Fa sempre paura, è una grande squadra, ma noi ce la giocheremo alla grande". Ostenta fiducia il presidente del Torino, Urbano Cairo, a tre giorni dal derby della Mole: "Mazzarri sta lavorando con tutta la squadra per mettere in campo le scelte migliori - ha spiegato ai microfoni di RMC Sport -. Ogni partita ha le sue incognite, sappiamo che sarà una difficile ma ce la giocheremo con tanta voglia di fare una grande prova". Il presidente Cairo elogia il nuovo tecnico granata, "un uomo determinato, attento ai dettagli, ambizioso", e torna sul licenziamento di Mihajlovic: "Non l'ho esonerato per una partita - ha aggiunto riferendosi al ko nel derby di Coppa Italia - ma ho preso quella decisione a malincuore dopo un girone d'andata che, secondo me, non era stato all'altezza degli investimenti".