Bologna: Destro torna in campo

BOLOGNA, 15 FEB - Una maglia da titolare con il Sassuolo per stemperare gli animi. La fascia da capitano nella partitella del mercoledì e un gol per avviare il disgelo. In casa Bologna, le recenti esclusioni di Mattia Destro con Napoli e Inter hanno aperto un caso relativo all'attaccante: "Mattia è sulla falsa riga di sempre: se fa le cose con intensità è un giocatore sopra media, altrimenti è come tutti gli altri. Privilegio giocatori con un certo tipo di atteggiamento", aveva detto Donadoni alla vigilia della sfida con i nerazzurri. Ieri era arrivata la risposta dell'agente dell'attaccante, Luca Puccinelli, che attraverso le colonne de Il Resto del Carlino ha difeso il proprio assistito: "Donadoni è libero di fare le proprie scelte. Mattia non è il suo giocatore ideale? Ok, ma non giustifichi le proprie decisioni attaccando la professionalità del ragazzo". Il tutto nel giorno dell'arrivo a Casteldebole del patron del Bologna Joey Saputo.