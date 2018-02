Da sabato ritorna la Clericus Cup

ROMA, 15 FEB - Torna a fine mese il Mondiale della Chiesa. La capitale si appresta a rivivere all'ombra del Cupolone le nuove emozioni calcistiche della Clericus Cup, il torneo pontificio, promosso dal Centro Sportivo Italiano, con il patrocinio dell'Ufficio Nazionale del tempo libero, turismo e sport della Cei, del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e del Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano. Il campionato di calcio per seminaristi e sacerdoti di tutto il mondo sarà presentato alla stampa venerdì 23 febbraio. Subito in campo, già sabato 24 febbraio per l'open match della 12/a edizione. Detentore del titolo il Pontificio Collegio Urbano di Propaganda Fide, che nel maggio scorso ha vinto il campionato pontificio per la terza volta. In finale i Leoni d'Africa hanno battuto per 2-0 la Gregoriana, e ora puntano al poker essendo i favoriti anche dell'edizione che sta per cominciare.