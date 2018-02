Calcio: torna il Panini Tour Up

ROMA, 15 FEB - Torna il grande appuntamento con il "Panini Tour Up! 2018". L'iniziativa promozionale per il lancio della collezione "Calciatori 2017-2018" avrà inizio nel weekend del 24-25 febbraio per concludersi ai primi di aprile. Il tour Panini si arricchirà quest'anno della partnership con il gruppo Intesa Sanpaolo. L'iniziativa, che toccherà ben 30 città in tutta la penisola per un totale di 42 giornate evento, seguirà tre percorsi. Innanzitutto, un coloratissimo "villaggio" girerà tutta l'Italia, da sud a nord, toccando le piazze di 6 grandi città, con partenza da Napoli nel weekend del 24 e 25 febbraio per arrivare a Bergamo il 7 e 8 aprile.