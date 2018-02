Calcio: Pordenone, Rossitto in panchina

PORDENONE, 15 FEB - E' Fabio Rossitto il nuovo allenatore del Pordenone Calcio (serie C girone B) dopo l'esonero di ieri di Leonardo Colucci, a seguito della sconfitta nel recupero con il Sud Tirol. La società neroverde comunica di avergli affidato la conduzione tecnica della Prima squadra fino a giugno. Per Rossitto, pordenonese di Polcenigo, si tratta della terza esperienza in neroverde, avendo già guidato il Pordenone prima in serie D (2013) e poi in Lega Pro (2014/2015). Affiancano mister Rossitto Andrea Toffolo (in precedenza collaboratore tecnico) come allenatore in seconda e Filippo Cristante (allenatore della Berretti) come collaboratore tecnico. Simone Motta (collaboratore tecnico della Berretti) assume la guida della formazione Berretti.