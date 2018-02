Champions: Zidane, è vittoria di squadra

ROMA, 14 FEB - "E' una vittoria della squadra, non solo di chi è entrato nel finale, come Asensio. Con i nuovi ingressi in campo abbiamo costretto il PSG ad arretrare e alla fine abbiamo vinto. Cristiano Ronaldo? Segna anche quando non brilla. Noi dobbiamo pensare partita per partita, dare tutto in campo e poi vedremo come andranno le cose". Così Zinedine Zidane, dopo la vittoria per 3-1 del Real Madrid sul Paris Saint-Germain, nell'andata degli ottavi di finale della Champions League.