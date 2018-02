Gattuso, Ludogorets più esperto di noi

MILANO, 14 FEB - ''Abbiamo un grandissimo rispetto per il Ludogorets. Negli ultimi sei anni sono stati in Europa più del Milan, hanno più esperienza di noi: Real Madrid, Liverpool e Lazio qui hanno fatto fatica. Noi non sottovalutiamo nessuno, il Ludogorets può metterci in difficoltà''. Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa alla vigilia della gara di andata sedicesimi di finale di Europa League contro il Ludogorets, non ammette cali di tensione. ''È una squadra sorniona - aggiunge Gattuso -, hanno velocità in attacco e alcuni interpreti sono devastanti se viene lasciato loro campo. Abbiamo scelto di fare la rifinitura a Milanello perché sarebbe stato assurdo farla dopo 5 ore di viaggio: ci siamo allenati presto con temperature simili a quelle che abbiamo trovato qui in Bulgaria''. Gattuso per la trasferta bulgara deve fare a meno di Locatelli (squalificato) e degli infortunati Conti, Kalinic, Storari e Antonelli.