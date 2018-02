Lazio: Inzaghi, invertire trend negativo

ROMA, 14 FEB - "Noi non vediamo l'ora di tornare a giocare. Ora è un momento, un trend negativo di risultati che vogliamo assolutamente invertire. Ne abbiamo parlato con i ragazzi e domani dovremo fare una partita importante". Così Simone Inzaghi, alla vigilia della gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League in programma domani a Bucarest contro la Steaua. "Troveremo una squadra che sta in un buon momento con giocatori di qualità, rapidi e in casa in uno stadio che sarà pieno di gente. Dovremo fare una partita da Lazio", ha proseguito l'allenatore della Lazio, tornando sulle difficoltà dei biancocelesti in campionato dopo le ultime tre sconfitte consecutive con Milan, Genoa e Napoli.