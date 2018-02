San Valentino Spalletti, amore a Inter

MILANO, 14 FEB - Omaggio di Luciano Spalletti all'Inter nel giorno di San Valentino. Una dichiarazione d'amore pubblicata sul suo profilo Instagram dell'allenatore dei nerazzurri. Il tecnico posta una foto della coreografia della curva Nord con lo striscione "Sola non la lascio mai", poi la frase "Oggi più che mai amala! Buon San Valentino a tutti gli interisti". Ad accompagnare il messaggio, torna anche l'hashtag 'senza tregua'. Un amore, quello di Spalletti per l'Inter, sempre dichiarato con parole intense come quelle del 19 agosto scorso, alla vigilia dell'esordio sulla panchina nerazzurra, contro la Fiorentina a San Siro: "San Siro deve essere per noi un posto sentimentale, dove ci si ama alla follia e non c'è possibilità di tradimento".