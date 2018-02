E.League: Hasenhuttl teme il Napoli

NAPOLI, 14 FEB - "Domani credo sarà una grande partita. Noi non abbiamo molta esperienza a livello internazionale, ma daremo il massimo, abbiamo la motivazione di sfidare la capolista della serie A e andare avanti in Europa". Lo ha detto il tecnico del Lipsia Ralph Hasenhuttl alla vigilia della sfida di andata dei sedicesimi di Europa League contro il Napoli. L'allenatore tedesco elogia il Napoli: " Domani saremo concentrati sul Napoli che gioca bene, fa pressing, ha qualità. La considero un'ottima squadra, vedo delle analogie con nella rapidità del gioco. Sono usciti come noi dalla Champions e entrambi daremo il massimo". Hasenhuttl non crede a un Napoli con la testa al campionato: "Dobbiamo prepararci per dare il massimo perché il Napoli, di certo, non ci regalerà la partita", dice, né dà troppo peso all'assenza di Mertens: "Il Napoli - dice - ha giocatori molto forti. Va bene che Mertens non giochi ma Insigne ad esempio ha grande qualità e Sarri sa farli esprimere al meglio. Anche la difesa lavora benissimo".