Combine Spagna, accuse a Herrera e Gabi

ROMA, 14 FEB - Ci sono anche grandi nomi (Ander Herrera, oggi al Manchester United, e il capitano dell'Atletico Gabi) tra gli indagati dalla magistratura spagnola sulla presunta combine di Levante-Saragozza, valida per la Liga, del 21 maggio 2011. Figurano nella lista pubblicata oggi da Marca, in cui compare anche l'attaccante Felipe Caicedo, ora alla Lazio e al tempo giocatore del club valenciano, per il quale si profila una posizione meno pesante di altri. Il caso era stato inizialmente archiviato, ma negli ultimi giorni è stato riaperto, con tanto di richiesta di pena: due anni di carcere per ogni giocatore coinvolto nella combine e sei di squalifica dall'attività agonistica. "Mi auguro sia ben specificato come la Lazio non sia minimamente implicata nella vicenda", dice da parte sua il club biancoceleste, attraverso il suo responsabile della comunicazione Arturo Diaconale, che sottolinea anche come si tratti di un'accusa risalente a "7 anni fa, per essere stato a conoscenza dei fatti, non per aver commesso i reati".