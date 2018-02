La Triestina esonera Sannino

TRIESTE, 14 FEB - La Triestina Calcio comunica che Giuseppe Sannino ha rassegnato oggi le proprie dimissioni dall'incarico di allenatore della prima squadra, che milita in serie C, interrompendo consensualmente il contratto che lo legava alla società alabardata fino al 30 giugno 2019. La guida tecnica della prima squadra è stata affidata al vice Nicola Princivalli, con Stefano Lotti nominato allenatore in seconda.