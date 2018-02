Calcio: MD, Neymar al Real nel 2019

ROMA, 14 FEB - "Neymar firmerà per il Real Madrid nel 2019, due anni dopo aver consumato il suo 'tradimento' dal Barcellona, in fuga dall'ombra di Messi". Lo scrive oggi 'Mundo Deportivo' secondo cui "il sogno di Florentino Perez di far vestire di 'blancos' Neymar dopo che ci aveva provato nel 2013 si avvererà sei anni più tardi". La vita a Parigi è più noiosa che a Barcellona, è l'incipit dell'articolo, e Neymar può aspettare ancora un anno, ma lo scarso appeal della Ligue-1 gli precluderebbero la possibilità di vincere il Pallone d'Oro, che è il grande del brasiliano, che ha comunque davanti la chance mondiale in Russia. Ovviamente, conclude MD, "la decisione non è solo sportiva, ma è anche legata a un progetto imprenditoriale che già colloca Neymar tra i grandi 'prodotti' del mondo dello sport e dell'entertainment".