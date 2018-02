Marotta, futuro Buffon? Deciderà lui

ROMA, 13 FEB - "La cosa più importante è averlo ritrovato per questo scorcio di stagione decisivo". A pochi minuti dall'Inizio della sfida di Champions al Tottenham, il direttore generale della Juventus, Beppe Giuseppe, così ha risposto alla domanda sul futuro del portiere bianconero. "Buffon è un valore aggiunto per noi e per il suo futuro è giusto che si facciano delle riflessioni molto accurate - ha aggiunto il dirigente - In primis dovrà farsele lui, con Buffon abbiamo un rapporto sincero, basato sulla trasparenza e sulla stima ed è giusto che lui decida il suo futuro". La stella della formazione londinese è Harry Kane. Esiste una squadra italiana in grado di poterlo comprare? "Assolutamente no, è impossibile - è la certezza di Marotta - nessuna squadra italiana è in grado di competere coi club che sono davanti a noi nel ranking".