Emery "Real dirà quanto vale questo Psg"

ROMA, 13 FEB - "Questa gara è una grande opportunità per noi. Vogliamo continuare a crescere e giocare una partita a eliminazione diretta contro i campioni d'Europa, è un'opportunità per mostrare dove siamo e dove vogliamo arrivare". Così il tecnico del Psg, Unay Emery, nella conferenza stampa alla vigilia del big match d'andata degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid, domani sera al Bernabeu. "Giochiamo contro i detentori record in questa competizione. Li rispettiamo, sia individualmente che collettivamente, ma sono fiducioso che i miei giocatori possano dimostrare le loro capacità. Siamo pronti a vincere questa partita".