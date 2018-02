Hamsik,gioco Sarri difficile da imparare

NAPOLI, 13 FEB - "Il calcio di Sarri? E' bello da guardare, ma è difficile da imparare". Marek Hamsik svela alcuni segreti del Napoli in un'intervista al portale tedesco Sport1. "Si deve correre tanto - racconta lo slovacco - pressare forte, non è un tipo di calcio semplice. Se conquistiamo la palla, allora esprimiamo la nostra forza col possesso palla e ci divertiamo quando attacchiamo, ma quando difendiamo, dobbiamo anche correre molto". "Durante la settimana - conclude Hamsik - giochiamo sempre in allenamento con solo due tocchi di palla. Quindi puntiamo a muovere la palla velocemente. Se però i nostri attaccanti sono in possesso della palla, allora possono andare in dribbling".