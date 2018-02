Genoa: Spolli,con Inter possiamo farcela

GENOVA, 13 FEB - "Affronteremo una squadra in lotta per la Champions, ma noi con il nostro gioco e le nostre idee cercheremo di fare risultato". Nicolas Spolli, testimonial della campagna della polizia postale 'Una vita da social', assieme al compagno Eugenio Lamanna, analizza la prossima sfida del Genoa. "Penso che la squadra stia lavorando bene - ha proseguito Spolli -. Stiamo facendo un ottimo campionato e, nelle ultime partite, sono venuti fuori i valori della squadra. L'allenatore ha fatto capire a ognuno di noi cosa contava è il gruppo: alla fine per salvarti hai bisogno di tutti. Quando poi arrivano i risultati uno inizia a liberarsi mentalmente. Adesso stiamo lavorando bene, con tanto entusiasmo e siamo sereni, sia per i risultati che per le idee del tecnico". "Siamo contenti, perché il lavoro ha portato dei frutti - è il pensiero di Lamanna -. Il nostro obiettivo ora è mantenere questo spirito di umiltà e di sacrificio perché così ti puoi salvare. L'Inter? Sarà difficile".