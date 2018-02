Costacurta, Sarri o Allegri ct? Non male

ROMA, 13 FEB - "Sarri e Allegri? Non sarebbero male, accidenti". Lo dice Alessandro Costacurta, parlando del prossimo ct della Nazionale azzurra. "Io penso che i tecnici italiani siano fra i più preparati al mondo e c'è una larga fascia di persone che entrano in un profilo ideale per fare il ct della Nazionale - ha specificato il subcommissario a margine della proiezione, dedicata alle scuole superiori, del docufilm 'Crazy for Football' al Cinema Adriano di Roma - Veramente sono tutti sotto contratto, tra due mesi potrebbe chiarirsi un po' la situazione ma ad oggi le novità non ci sono". "Se dovesse succedere qualcosa lo sapreste benissimo e a quel punto potremmo intervenire. Adesso come adesso soltanto il colloquio metterebbe in difficoltà me, la Federazione e soprattutto loro che sono sotto contratto", ha aggiunto Costacurta, entusiasta delle nuove leve azzurre che stanno emergendo nel campionato. "Sono molto contento che i media parlino di questi giovani che serviranno a rilanciare il calcio azzurro".