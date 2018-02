Crotone: Romero e Sulijc in prestito

CROTONE, 12 FEB - Lasciano il Crotone per andare a giocare in Slovenia Aristoteles Romero, 23 anni, e Cazim Sulijc, 22, che avevano trovato poco spazio in squadra. Sfruttando la possibilità di fare cessioni all'estero, il Crotone li ha ceduti in prestito alla società Nk Ankaran Hrvatini (squadra che milita nella Prva Liga slovena) fino al‪30 giugno 2018. Addio definitivo al Crotone, invece, per Alexandar Tonev che ha rescisso il contratto dopo essere stato messo fuori rosa a fine gennaio. Il bulgaro chiude l'esperienza in rossoblù con pochi guizzi. Anzi, soltanto uno, quello di Pescara dello scorso campionato quando segnò il gol vittoria. Tonev aveva rifiutato numerose destinazioni durante il mercato di gennaio.