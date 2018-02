'Saluto militare',Turchia applaude Under

ISTANBUL, 12 FEB - E' sempre più 'Under-mania' in Turchia. Dopo la doppietta di ieri sera contro il Benevento - la prima di un calciatore turco in seria A dal 2002 - il 20enne talento della Roma Cengiz Under viene celebrato stamani dai media di Ankara per i suoi gol, ma anche per il suo gesto 'nazionalista'. Giornali e siti web sottolineano il "saluto militare" a favore di telecamera dopo il primo gol, rivolto a loro dire (Under non ha rilasciato dichiarazioni dopo la partita) ai soldati attualmente impegnati nell'offensiva contro l'enclave curdo-siriana di Afrin. Un gesto molto apprezzato in Turchia, dove i calciatori non sono nuovi a esultanze di questo tipo: nella serie delle esultanza a carattere militare da ieri si iscrive anche Under. Dall'inizio della nuova operazione in Siria, il 20 gennaio scorso, Ankara conta almeno 31 vittime tra i suoi militari.