Milan: prossima maglia sarà Puma

MILANO, 12 FEB - Il Milan indossa la pelle del Puma. Annunciato da tempo, il cambio di sponsor di maglia del club rossonero, che passa da Adidas a un altro marchio con base in Germania, appunto Puma, è stato ufficializzato con una campagna social che include un brano ad hoc cantato dal rapper Ernia, e un video a tinte milaniste girato con San Siro sullo sfondo. Dal primo luglio, annuncia un comunicato, prenderà il via la partnership "pluriennale" fra il Milan e Puma, nuovo Official Partner, Global Technical Supplier e Official Licensing Partner del club, che "collaborerà per portare ulteriore innovazione nello sviluppo dell'abbigliamento performance del brand". Secondo indiscrezioni il contratto è di 4 anni.