Juve: Barzagli e Dybala, fumata nera

TORINO, 12 FEB - Nella 'rifinitura' di oggi a Vinovo, Paulo Dybala ha iniziato ad allenarsi con i compagni ma rientrerà in gruppo da mercoledì mattina: non sarà quindi tra i convocati per la partita di domani sera contro il Tottenham. Non si è allenato Barzagli, ancora alle prese con il risentimento muscolare al soleo. Ancora assenti Matuidi, Howedes e Cuadrado. A Torino sono attesi 2500 tifosi inglesi che riempiranno il settore ospiti dell'Allianz Stadium. All'allenamento ha assistito il presidente Andrea Agnelli, che ha dialogato a lungo con Allegri.