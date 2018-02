Di Francesco, Under ricorda Montella

ROMA, 12 FEB - Non è bastato il largo successo sul Benevento ad Eusebio Di Francesco per concedersi il meritato riposo. "Se ho dormito bene? Dormito nulla" ha risposto col sorriso il tecnico della Roma, ospite di 'Radio anch'io sport'. "Roma è una piazza importante, ma mi succedeva anche quando allenavo il Sassuolo. In questo lavoro devi stare attento a tutto quello che ti succede intorno, non solo al tuo orticello - ha spiegato Di Francesco - e questo non premette di avere quella spensieratezza di un calciatore". Il giovane Under ha realizzato una doppietta. Al suo allenatore "per la velocità di esecuzione" ed il modo in cui prepara il tiro "nascondendo le proprie intenzioni fino alla fine", fa venire in mente "Vincenzo Montella".