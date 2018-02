Premier: Liverpool passa a Southampton

ROMA, 11 FEB - Mohamed Salah viaggia ai ritmi altissimi di Kane nella classifica cannonieri di Premier League e firma anche oggi, insieme con Firmino, una vittoria del Liverpool, un netto 2-0 ai danni del Southampton. La squadra di Klopp si conferma così al terzo posto in classifica e mette nel mirino il Manchester United, distante ormai solo due punti dopo la sconfitta odierna a Newcastle. La zona Champions vede tra i pretendenti anche il Chelsea, che chiude domani il programma della 27/a giornata ospitando il fanalino di coda West Bromwich, buona occasione per rifarsi dopo due sconfitte di fila. Il Liverpool è andato presto in vantaggio, già al 6' con il bomber Firmino, al 12/o centro stagionale, raddoppiando poco prima dell'intervallo con Salah. Sono ben 22 le reti dell'egiziano, una sola in meno rispetto al tanto celebrato bomber del Tottenham. In lotta per il titolo marcatori c'è anche Aguero del Manchester City, che con il poker di ieri al Leicester ha raggiunto i 21 centri.