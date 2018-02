Verona: Pecchia "Serve più personalità"

GENOVA, 11 FEB - Sconfitta pesante a Genova per il Verona che rimane in piena zona retrocessione. "Abbiamo sofferto subito la Samp e in alcune situazioni anche per scivolate dei miei che hanno creato ancora maggiore apprensione - ha spiegato il tecnico Fabio Pecchia -. Quando pensavamo che potessimo mantenere sotto controllo la gara è arrivato il loro gol che ha tolto la partita da certi binari. Hanno vinto meritatamente. Nel secondo tempo il nostro approccio è stato buono tanto che avevamo superato una fase critica normale qui a Marassi come subiscono tante squadre. Pensavo che potessimo reagire in modo diverso al loro vantaggio, invece... Adesso dobbiamo metterci alle spalle questa partita, ma se vogliamo provare a vincere su qualsiasi campo servirà una personalità diversa".