Serie B: Cittadella-Novara 1-3

ROMA, 11 FEB - Passo falso casalingo del Cittadella, che al 'Tombolato' perde 3-1 contro il Novara, resta a 38 punti e si fa raggiungere dal Bari al quarto posto della classifica di serie B. Decisiva la tripletta di Puscas. Gli ospiti, che salgono a quota 30 e si allontanano dalla zona calda, passano in vantaggio all'11' con Puscas, abile a finalizzare sottoporta un assist di Calderoni al termine di una bella manovra corale. Il Cittadella sfiora il pari in un paio di occasioni e lo raggiunge al 43', quando Strizzolo deposita in rete un assist di Kouame. Nella ripresa il Novara torna in vantaggio al 10' con un colpo di testa di Puscas su cross di Moscati e resiste agli assalti del Cittadella. Quindi, al 95', Moscati serve a Puscas l'assist del 3-1.