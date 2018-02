Frustalupi "gol straordinario Belotti"

TORINO, 11 FEB - Nicolò Frustalupi si conferma talismano di Walter Mazzarri, ancora imbattuto quando è stato chiamato in causa per sostituire il tecnico livornese. "Tre punti importanti di cui siamo soddisfatti" è il suo giudizio al termine del match con l'Udinese: partita chiusa da "un gol straordinario di Belotti, siamo contenti che sia rientrato ma sappiamo che non può essere al 100%". Una vittoria che conferma le ambizioni europee del Torino, anche se il diktat è il profilo basso: "Pensiamo partita dopo partita, quello che verrà si vedrà". Un Torino risvegliatosi dopo il gol annullato dal Var, "per un fuorigioco di Maxi Lopez: il Var è utile, una bella invenzione, il gol annullato ha cambiato il match e ci ha svegliato dopo la nostra partenza contratta. Dopo la partita è cambiata e siamo stati bravi, complimenti alla squadra".