Ballardini,soddisfatti dei nostri numeri

VERONA, 11 FEB - Il Genoa conquista la seconda vittoria consecutiva in trasferta e sotto la gestione di Davide Ballardini la media punti arriva a 1,8 a partita. "Sono numeri che ci danno soddisfazione - ammette l'allenatore dopo la gara col Chievo - come la qualità del gioco che sta crescendo. Il primo tempo non è stato bello ma nella ripresa ho visto personalità nel riconquistare la palla il più alto possibile". "C'è la voglia di fare bene da parte di tutti i ragazzi, che sono seri e generosi - aggiunge il tecnico - E sottolineo la serieta' di questo gruppo che contro il Chievo, un avversario pericoloso, ha giocato con grande attenzione. Pandev? Sono in debito con lui da sette, otto anni: alla Lazio ero così stupido da non metterlo nemmeno in rosa. Ora me lo godo qui al Genoa".