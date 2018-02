Oddo, nostro gol annullato ingiustamente

TORINO, 11 FEB - Massimo Oddo non si capacita della giudizio del Var, che "ha annullato ingiustamente il nostro gol": una decisione che ha inciso sul risultato dopo "una partita equilibrata, in cui l'Udinese è partita molto bene creando un paio di occasioni da gol fino alla rete ingiustamente annullata". Una prestazione poco incisiva dei suoi contro un Torino "che ha sfruttato una palla inattiva e segnato il 2-0 in contropiede" con Belotti, la cui "bravura ha deciso il risultato". Un'Udinese a due facce, "intraprendente fino al gol annullato e al vantaggio del Torino", in difficoltà dopo il ko di Lasagna: "Lui è fondamentale per far ripartire la squadra, ha avuto uno stiramento e dovremo fare a meno di lui". Il riassunto del match, secondo Oddo, non può prescindere dal giudizio sul Var: "Se non ci avessero annullato il gol sarebbe stata una partita diversa. Fuorigioco? Mi è parso ininfluente".