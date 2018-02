Serie A: l'Inter torna alla vittoria

ROMA, 11 FEB - Torna alla vittoria dopo oltre due mesi l'Inter, che batte 2-1 il Bologna a San Siro e porta un po' di serenità tra i tifosi. Negli incontri domenicali della 24/a giornata, dopo lo 0-0 tra Sassari e Sassuolo e in attesa del posticipo serale Roma-Benevento, vittorie interne per la Sampdoria e il Torino, che battono rispettivamente il Verona (1-0) e l'Udinese (2-0). Ritorna al gol Belotti, al quinto centro stagionale dopo un lungo digiuno. Il Genoa, nel recupero, batte 1-0 il Chievo a Verona. In classifica, l'Inter torna al terzo posto con 48 punti, superando la Lazio, mentre la Samp sale a quota 41 e occupa da sola la sesta posizione e il Torino è nono con 36 punti. Sempre più giù il Verona, che con il ko a Genova resta penultimo a -5 dalla zona salvezza.