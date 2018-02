Champions:Barzagli infortunato,a rischio

ROMA, 11 FEB - Juventus al lavoro in vista del match di Champions in programma martedì all'Allianz Stadium contro il Tottenham e dove è in forse la presenza di Andrea Barzagli. Il difensore ha effettuato un lavoro differenziato per un risentimento al polpaccio della gamba destra, riferibile, secondo gli esami strumentali effettuati in mattinata, alla presenza di un edema al muscolo soleo. Domani, vigilia della gara, verranno limati gli ultimi dettagli durante l'allenamento in programma a Vinovo alle 15.15. Alle 19.20 conferenza stmap con Massimiliano Allegri e Giorgio Chiellini.