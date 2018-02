Cagliari: Lopez, un ottimo punto

REGGIO EMILIA, 11 FEB - Incassa un buon punto in chiave salvezza il Cagliari di Diego Lopez, uscito indenne dallo scontro del Mapei Stadium. "Sono soddisfatto della prestazione - ha detto al termine della sfida di mezzogiorno - ottima partita, ottimo il punto conquistato. Era fondamentale oggi la determinazione e l'approccio contro una squadra che voleva reagire. Bene il primo tempo, nel secondo abbiamo concesso forse troppo, tenuto poco la palla, commettendo qualche errore tecnico". Così, a fine gara, il motivo principale di preoccupazione per Lopez sono le condizioni di Cigarini, uscito a metà del primo tempo per uno scontro di gioco. "Per il momento - ha detto l'allenatore del Cagliari - non siamo in grado di chiarire le sue condizioni, ma siamo fiduciosi".