Sassuolo e Cagliari non si fanno male

REGGIO EMILIA, 11 FEB - Partita avara di emozioni tra Sassuolo e Cagliari che si chiude con un nulla di fatto, uno zero a zero tra gli sbadigli del Mapei Stadium. Un punto che soddisfa maggiormente la formazione sarda (imbattuta nelle ultime tre trasferte) vista l'importanza della posta in palio in chiave salvezza. Il Sassuolo ha ribadito le proprie difficoltà in zona gol (secondo peggiore attacco della serie A), una costante soprattutto in casa, determinata anche dalla scarsa lucidità negli ultimi metri, come conferma l'occasione mancata, la più ghiotta del match, da Berardi in avvio di ripresa. All'inizio un solo cambio operato da Iachini rispetto alla formazione travolta la settimana scorsa dalla Juve, con Goldaniga, al rientro dalla squalifica, per Lemos. Novità nel Cagliari con Pavoletti che parte dalla panchina, con Joao Pedro e Farias coppia d'attacco. Sulle corsie esterne agiscono Lykogiannis e Padoin.