Inzaghi,Lazio un 2/o tempo inaccettabile

ROMA, 10 FEB - "Nel secondo tempo non siamo praticamente entrati in campo e con il Napoli lo paghi. Ho vista una Lazio inaccettabile. Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma forse abbiamo accusato il gol subìto nel finale: nel secondo tempo abbiamo sbagliato e la sconfitta è stata meritata". L'allenatore dei biancocelesti Simone Inzaghi non fa giri di parole e punta il dito contro i suoi per come hanno giocato nella ripresa, dopo i primi 45' chiusi sull'1-1. "In passato abbiamo sempre avuto una reazione quando siamo andati sotto - dice ancora -, anche con squadre importanti come il Napoli, ma oggi non lo abbiamo fatto ed è inaccettabile. Ora dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato e rimetterci subito in carreggiata, dobbiamo ripartire. Eppure le avvisaglie non c'erano, nel primo tempo avevamo messo in difficoltà il Napoli come non avevo mai visto. Più che fisico il calo è stato mentale, non siamo riusciti ad assorbire il gol di Callejon: con un primo tempo come il nostro avremmo sicuramente dovuto chiudere in vantaggio".