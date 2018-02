Ligue1: basta Neymar, Psg vola a +13

ROMA, 10 FEB - Una prodezza di Neymar al 23' del secondo tempo basta e avanza al Psg per vincere in casa del Tolosa e, soprattutto, per incrementare il vantaggio in classifica: ora i parigini sono a quota 65 punti, a +13 sul Marsiglia (52'), che ha pareggiato ieri sera a Saint-Etienne.