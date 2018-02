Lopez "Contro il Sassuolo vale doppio"

CAGLIARI, 10 FEB - Un altro scontro diretto. Un'altra gara che vale molto di più di tre punti, forse anche una bella fetta di salvezza. Diego Lopez, tecnico del Cagliari, inquadra così la sfida di domani alle 12.30 a Reggio Emilia con il Sassuolo. "Ci sono partite che valgono doppio - spiega - questa è una di quelle". La classifica dà ragione al mister: i neroverdi sono a due punti da Cigarini e compagni e, in casa, non possono che sognare il sorpasso. Un ipotetico scavalcamento che invece non piace al Cagliari. Anche perché i rossoblù hanno un conto in sospeso con il Sassuolo: una sconfitta che, per la storia e le statistiche, è stata la prima in casa alla Sardegna Arena. Per Lopez domani un'assenza importante, Faragò, fermato da un problema alla schiena. Per la sua sostituzione tre alternative rispetto alla gara con la Spal: Ionita, Dessena e Lykogiannis.