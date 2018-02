A Sanchez, allo United per vincere tutto

ROMA, 10 FEB - "Penso che il Manchester United sia il più grande club in Inghilterra, ci ho pensato sin da quando ero giovane e non lo dico solo perché adesso sono qui". Alexis Sanchez racconta a 'SkySport Uk' i motivi per cui ha lasciato dopo 4 stagioni l'Arsenal. In un'intervista a Thierry Henry, l'attaccante cileno, approdato ai Red Devils nel mercato di gennaio, spiega di essere "venuto allo United per vincere tutto. Ho lasciato l'Arsenal perchè volevo crescere e imparare, oltre che voler fare una nuova esperienza", ha concluso il cileno che è diventato il calciatore più pagato della Premier.