Spalletti, ho arredato stanza ospiti

MILANO, 10 FEB - "Quando si e' in affitto, a volte, non si cura tanto l'arredamento. Io avevo una stanza in più che avevo lasciato vuota ma l'ho voluta arredare per gli ospiti. E ho messo anche le piante": con questa immagine il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, riassume il proprio stato d'animo in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna. Spalletti - rispondendo alle domande sul momento critico della squadra - e' ottimista e si definisce un ragazzo "fortunatissimo". "Sono un ragazzo fortunatissimo perche' - spiega - mi trovo in un ambiente bellissimo e l'Inter e' una squadra fortissima".