Premier, Tottenham-Arsenal 1-0

ROMA, 10 FEB - Un gol del solito Harry Kane basta al Tottenham per far suo il derby di Londra e superare l'Arsenal, nell'anticipo della 27/a giornata di Premier. La rete decisiva arriva al 4' del secondo tempo grazie a un colpo di testa del n.10 degli Spurs che supera Cech. I padroni di casa avrebbero anche l'occasione più volte per raddoppiare ma Dele Alli, Lamela e Lacazette non concretizzano, anche per la bravura di Cech. Con questo successo, la squadra di Pochettino - prossima avversaria della Juventus in Champions League martedì 13 - si porta momentaneamente al terzo posto con 52 punti, davanti a Liverpool (51) e Chelsea (50). Solo sesto l'Arsenal che resta a quota 45.