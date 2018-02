Oddo, a Torino per il massimo di punti

UDINE, 10 FEB - "Dobbiamo essere consapevoli di affrontare una squadra forte costruita per un obiettivo importante, ma non ce ne frega niente; andiamo a Torino per portare via più punti possibile". Massimo Oddo ha svelato lo spirito con cui la sua Udinese domani andrà a giocarsi la sfida dal sapore europeo con i granata di Mazzarri. "E' un avversario durissimo, una squadra estremamente attrezzata. Penso che, carta alla mano, per la rosa che ha, dovrebbe avere almeno 6-7 punti. Dopo il cambio di allenatore ha trovato un certo equilibrio", ha aggiunto nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ma l'Udinese, ha proseguito, "farà di tutto per mettere in difficoltà una squadra che sulla carta ha qualcosa in più di noi; ma nel calcio la carta non conta. A questo punto non dobbiamo far altro che provare a vincere la partita".