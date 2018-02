Inter: Icardi salta anche il Bologna

MILANO, 10 FEB - Mauro Icardi non ce la fa a recuperare per la partita contro il Bologna. L'attaccante argentino non è presente nella lista dei 21 convocati nerazzurri - diffusa dal sito ufficiale del'Inter - per la sfida di domani pomeriggio a San Siro. Domani, con ogni probabilità, al suo posto di Icardi, che si era infortunato in allenamento il 31 gennaio, giocherà Eder. In settimana, c'era moderato ottimismo per il recupero del bomber che, evidentemente, non è ancora pronto per tornare sul campo.