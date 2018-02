Di Francesco, puntiamo a zona Champions

ROMA, 10 FEB - "Se avrò fatto il massimo centrando la qualificazione in Champions a fine stagione? Parlarne adesso è prematuro, chiedetemelo quando la raggiungo". Così Eusebio Di Francesco alla vigilia dell'impegno interno col Benevento. "Noi dobbiamo ambire a ottenere la qualificazione in Champions League che era uno degli obiettivi primari di questa stagione - spiega il tecnico della Roma -. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili in campionato, poi è ovvio che parlare oggi di qualcosa che va oltre il terzo posto è difficile visto il distacco che si è creato in classifica. Sicuramente noi puntiamo alla Champions".