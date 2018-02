Di Francesco,ottimista recupero De Rossi

ROMA, 10 FEB - "Oggi faremo un provino decisivo per De Rossi e Schick, ma ci sono ottimi presupposti e mi auguro di inserirli tra i convocati, soprattutto Daniele viste le assenze a centrocampo". Lo ha dichiarato il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della gara in programma domani sera all'Olimpico col Benevento. "Sicuramente De Rossi non giocherà titolare, potrebbe essere una soluzione da gara in corso" aggiunge l'allenatore abruzzese, anticipando l'utilizzo di Gerson ("è cresciuto fisicamente e di testa ma è ancora un po' troppo innamorato della palla come tutti i brasiliani"), e di uno tra Defrel e Perotti nel ruolo di trequartista alle spalle di Dzeko. L'attaccante bosniaco, spiega quindi Di Francesco, "è in una condizione fisica ottimale, mentre a livello psicologico ha bisogno di sbloccarsi ritrovando il gol, anche con in maniera fortunosa. Noi ne abbiamo veramente bisogno".