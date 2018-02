Fabbricini, Conte ct è nome come altri

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 10 FEB - "Antonio Conte ct della Nazionale? E' un nome come altri che non posso escludere". Lo ha detto il commissario della Federcalcio, Roberto Fabbricini, rispondendo alle domande dei giornalisti durante un evento a Casa Italia, nell'ambito dei Giochi Olimpici di Pyeongchang. "Per il momento - ha aggiunto - sul ct non ci sono novità. Costacurta non sta operando in nessuna direzione, gli ho detto di essere cauto perché stiamo parlando di allenatori sotto contratto". Riguardo ad un possibile ritorno di Mario Balotelli in maglia azzurra per le prossime amichevoli, Fabbricini ha detto: "Ho parlato spesso con Di Biagio ma mai di giocatori. Sceglie lui. E' una persona di grande equilibrio, ha accettato l'incarico con entusiasmo, per lui è una bella occasione per fare esperienza".