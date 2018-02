'Massimo rispetto per tutti presidenti'

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 10 FEB - "Cairo è un amico, non voglio creare nessuna polemica. Non potevo non essere qui, c'è anche una sessione del Cio e dovevo parlare dell'organizzazione a Milano. Ho massimo rispetto per Cairo e per tutti gli altri 19 presidenti". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha replicato dalla Corea del Sud, dove si stanno svolgendo i Giochi olimpici invernali, alle dichiarazioni del presidente del Torino in merito alla sua assenza in qualità di commissario all'ultima riunione dell'assemblea della Lega calcio. Assemblea che, dopo un lunghissimo periodo di stallo, ha convocato la riunione elettiva per il 14 febbraio. Per Malagò si era trattato di una "mancanza di stile".