Lega: 8 club assenti,slitta assemblea 14

ROMA, 9 FEB - Slitta l'assemblea elettiva della Lega di serie A di calcio convocata per il 14 febbraio. "Ricevuta in data odierna formale comunicazione che un gruppo di società non avrebbe partecipato all'assemblea del 14 febbraio facendo di conseguenza venir meno il numero legale per la validità della stessa - spiegano in Lega - il vice commissario Nicoletti, in accordo con il commissario Malagò ha appena informato tutti club che la riunione sarà posticipata alla data già prevista del 27 febbraio". Naturalmente - tengono ad aggiungere in Lega - qualora in tempo utile i club trovassero il numero legale per costituire l'assemblea, la stessa potrebbe svolgersi. L'auspicio dei commissari - sottolineano in via Rosellini - rimane che i club trovino una posizione di ampio consenso su governance e cariche".