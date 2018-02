Marotta, penso che Marchisio rimarrà

ROMA, 9 FEB - "Marchisio l'anno prossimo ancora alla Juve? Credo di sì. Da parte sua e da parte nostra non ci sono segnali forti che possono far pensare a un trasferimento". Così l'ad Juve, Giuseppe Marotta, prima della partita con la Fiorentina. Che per Bernardeschi "sarà un esame importante, l'ambiente non sarà con lui e potrà acquistare consapevolezza nelle proprie capacità. Sarà una serata particolare per lui, qui è diventato un calciatore ma sono certo che affronterà questa sfida nel migliore dei modi. Sono 200 panchine di Allegri: "In Italia di solito nel calcio si brucia tutto con troppa facilità. E' difficile vedere un allenatore per più di tre anni su una stessa panchina ma si è meritato questo traguardo. C'era scetticismo dei tifosi e col lavoro si è meritato tutti i consensi che ora ha: è uno dei migliori in circolazione".