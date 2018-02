Galabinov, Chievo più tosto della Lazio

GENOVA, 9 FEB - Una prestazione di livello all'Olimpico nella vittoria sulla Lazio e la soddisfazione, nonostante molte partite in panchina, di essere il miglior attaccante della squadra con tre reti realizzate. Andrej Galabinov, soprattutto in trasferta, è un fattore fondamentale in questo Genoa. Il successo dell'Olimpico rilancia il Grifone in classifica anche se ora i rossoblù dovranno affrontare una diretta concorrente. "Penso che con la vittoria sulla Lazio siamo saliti molto in classifica e ci siamo staccati dalla zona pericolosa - ha aggiunto - ma questo non ci deve far sentire tranquilli. In ogni partita dobbiamo mettere cattiveria e determinazione. Di certo ora non dobbiamo fermarci: con il Chievo sarà una partita ancora più difficile rispetto a quella con la Lazio".