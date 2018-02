Gasperini, non trascuriamo il campionato

ZINGONIA (BERGAMO), 9 FEB - Prima della serata della gloria, l'anticipo di sabato all'ora dell'aperitivo. Sospesa tra un campionato in crescendo e l'appuntamento clou sulla ribalta continentale di giovedì prossimo, l'Atalanta si avvicina al Crotone. "Ora come ora non c'è alcuna intenzione di fare turnover e cambi, per quello aspettiamo dopo Dortmund - esordisce l'allenatore Gian Piero Gasperini -. Domani è una partita importante per il momento favorevole del Crotone e per la nostra corsa a posizioni migliori in classifica. E' anche un test in vista dell'Europa League". I nerazzurri sono settimi dopo il controsorpasso sul Milan sulla scia delle vittorie con Sassuolo e clivensi. Ma il momento è buono "anche per gli avversari di turno, lo dimostra il pareggio a San Siro con l'Inter - obietta Gasperini - Noi veniamo da due vittorie di fila, ma le motivazioni sono da ambo le parti. Laggiù è sempre un ambiente caldo, lo conosco bene. E' una squadra che non si limita a difendere ma sa anche proporsi e attaccare".